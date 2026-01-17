Інтерфакс-Україна
Події
04:32 17.01.2026

Конгрес планує завадити Трампу захопити Гренландію - ЗМІ

2 хв читати

У Конгресі США заявили про готовність використати повноваження Конгресу, щоб заблокувати спроби президента Дональда Трампа анексувати Гренландію, повідомляє Politico.

Сенаторка від Республіканської партії Ліза Мурковскі пригрозила застосувати повноваження Конгресу, щоб завадити Трампу захопити Гренландію.

Під час виступу перед журналістами вона наголосила, що "у США є три гілки влади".

"У Конгресі ми маємо інструменти, передбачені конституційними повноваженнями, які стосуються саме повноважень щодо розпорядження бюджетом через асигнування", - зазначила Мурковскі, маючи на увазі контроль Конгресу над федеральними видатками.

Сенаторка підкреслила, що США повинні розглядати Гренландію як "союзника", а не як "актив".

Водночас сенатор-демократ Кріс Кунс заявив, що також буде просувати законодавство, яке обмежить повноваження Трампа діяти в односторонньому порядку.

Крім того, він поставив під сумнів аргументи американського президента щодо важливості Гренландії з погляду національної безпеки.

"Чи існують реальні, нагальні загрози безпеці Гренландії з боку Китаю та Росії? Ні, сьогодні – ні", - зауважив Кунс.

Трамп неодноразово заявляв, що має намір домагатися приєднання Гренландії, оскільки вважає це важливим для національної безпеки США. Водночас влада Данії, автономною територією якої є острів, заявляє, що не має наміру його поступатися. Влада самої Гренландії неодноразово запевняла, що можливість стати частиною США їх не цікавить.

Заяви щодо Гренландії посилилися в січні цього року після операції з усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Джерело: https://www.politico.eu/article/murkowski-threatens-congressional-tools-block-trump-greenland-grab/

Теги: #конгрес #трамп #гренландія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 16.01.2026
Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

16:30 16.01.2026
Українська делегація вже вирушила до США для переговорів щодо миру - джерело

Українська делегація вже вирушила до США для переговорів щодо миру - джерело

15:53 16.01.2026
UPG налагодило поставки дизпалива зі США з причин його відповідності українським погодним умовам

UPG налагодило поставки дизпалива зі США з причин його відповідності українським погодним умовам

14:25 16.01.2026
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

08:58 16.01.2026
Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

08:35 16.01.2026
Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

08:10 16.01.2026
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання через протести в Міннесоті

Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання через протести в Міннесоті

06:26 16.01.2026
Білий дім: переговори щодо Гренландії відбуватимуться кожні 2–3 тижні

Білий дім: переговори щодо Гренландії відбуватимуться кожні 2–3 тижні

03:04 16.01.2026
Трамп оголосив про формування "Ради миру" та перехід до наступної фази мирного плану для Гази

Трамп оголосив про формування "Ради миру" та перехід до наступної фази мирного плану для Гази

01:15 16.01.2026
Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

ВАЖЛИВЕ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

ОСТАННЄ

Щонайменше двоє загиблих внаслідок вибуху невідомого походження у Харкові

З початку доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнень - Генштаб

Україна та Росія домовились про тимчасове перемир'я на ЗАЕС для ремонту резервної ЛЕП – МАГАТЕ

Чехія готова постачати Україні винищувачі для збиття дронів - президент

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

Віцепрем’єр Британії у Києві запевнив у міцній підтримці України та нагадав, що Путін - агент КДБ, який діє шляхом обману

Німеччина виділить 60 млн євро на зимову й енергетичну підтримку України - Сибіга

Одещина отримає промислові бойлери в межах допомоги Італії Україні

Посольство України в Ірані тимчасово призупиняє роботу

Міненерго: відновлення е/е у прифронтових регіонах ускладнене обстрілами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА