Конгрес планує завадити Трампу захопити Гренландію - ЗМІ

У Конгресі США заявили про готовність використати повноваження Конгресу, щоб заблокувати спроби президента Дональда Трампа анексувати Гренландію, повідомляє Politico.

Сенаторка від Республіканської партії Ліза Мурковскі пригрозила застосувати повноваження Конгресу, щоб завадити Трампу захопити Гренландію.

Під час виступу перед журналістами вона наголосила, що "у США є три гілки влади".

"У Конгресі ми маємо інструменти, передбачені конституційними повноваженнями, які стосуються саме повноважень щодо розпорядження бюджетом через асигнування", - зазначила Мурковскі, маючи на увазі контроль Конгресу над федеральними видатками.

Сенаторка підкреслила, що США повинні розглядати Гренландію як "союзника", а не як "актив".

Водночас сенатор-демократ Кріс Кунс заявив, що також буде просувати законодавство, яке обмежить повноваження Трампа діяти в односторонньому порядку.

Крім того, він поставив під сумнів аргументи американського президента щодо важливості Гренландії з погляду національної безпеки.

"Чи існують реальні, нагальні загрози безпеці Гренландії з боку Китаю та Росії? Ні, сьогодні – ні", - зауважив Кунс.

Трамп неодноразово заявляв, що має намір домагатися приєднання Гренландії, оскільки вважає це важливим для національної безпеки США. Водночас влада Данії, автономною територією якої є острів, заявляє, що не має наміру його поступатися. Влада самої Гренландії неодноразово запевняла, що можливість стати частиною США їх не цікавить.

Заяви щодо Гренландії посилилися в січні цього року після операції з усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Джерело: https://www.politico.eu/article/murkowski-threatens-congressional-tools-block-trump-greenland-grab/