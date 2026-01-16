Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що передала Нобелівську премію миру США президенту Дональду Трампу під час зустрічі у четвер, за її словами, вручення нагороди відбулося в знак визнання зобов’язань Трампа щодо свободи народу Венесуели, повідомляє Reuters.

Це була перша особиста зустріч Мачадо і Трампа, яка тривала трохи більше години. Після цього опозиціонерка зустрілася з понад десятком сенаторів обох партій на Капітолійському пагорбі.

"Поки що неясно, чи прийняв він медаль", – сказала Мачадо журналістам, охарактеризувавши зустріч як "відмінну".

Норвезький нобелівський інститут раніше зазначав, що премію не можна передавати, ділити чи відкликати, тому навіть якщо Мачадо вручила медаль Трампу, почесна нагорода залишається її власністю.

Джерело: https://www.reuters.com/world/americas/trump-meet-venezuelan-opposition-leader-machado-after-praising-its-government-2026-01-15/