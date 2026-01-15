Інтерфакс-Україна
00:40 15.01.2026

Кличко відкинув претензії Зеленського щодо енергокризи в Києві та згадав про 4 роки без зустрічі з президентом

Мер Києва Віталій Кличко відкинув претензії Володимира Зеленського щодо енергетичної кризи в Києві та згадав про 4 роки без зустрічі з президентом.

"Якої "інтенсивності" в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав?.. Такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. У них, хоч і немає зброї в руках, своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну", - написав він у телеграмі.

Кличко заявив, що як мер "в цій надзвичайній ситуації" та всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста (як і в перші дні і тижні повномасштабної війни). "І робитимемо це й надалі", - наголосив він.

Він нагадав, що з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400, а комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути людям тепло і воду.

Також Кличко зазначив, що енергетики, працюючи 24/7, намагаються повернути "хоч на якісь години світло в домівки киян".

"Ми підключаємо до автономних джерел соціальні заклади - лікарні, пологові, будинки для літніх людей, психоневрологічні диспансери, соц працівники розносять гарячу їжу одиноким лежачим киянам. В пунктах обігріву цілодобову чергують працівники, щоб приймати киян", - написав він, додавши, що також заживлюють від генераторів обʼєкти критичної інфраструктури", - підкреслив він.

Між тим, Кличко нагадав, що за останніх 4 роки вони з Зеленським "особисто жодного разу так і не зустрілися".

"Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори", - додав мер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в середу провів нараду без участі Кличка, на якій було вирішено створити штаб координації ситуації в столиці на час відновлення постачання електрики та опалення, а також запровадити в українській енаргетиці режим надзвичайної ситуації.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6014

Теги: #суперечка #зеленський #кличко

