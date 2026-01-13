Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари Росії по критичній інфраструктурі країни – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України.

"Майже 300 ударних дронів, з яких більшість – "шахеди", 18 балістичних і сім крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі. Знову основна ціль удару – наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина", - написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що російські удари по інфраструктурі не мають "жодного військового сенсу".

"Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили чотирьох людей. Мої співчуття рідним та близьким. Непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби на місцях. Розгорнуто Пункти незламності. Як завжди, там, де Росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна", - зауважив президент.

Очільник держави наголосив, що тільки підтримка України має дати зрозуміти Росії, що "холод війну виграти не допоможе".

"Кожен такий удар проти життя – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає", - акцентував Зеленський.