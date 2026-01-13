Інтерфакс-Україна
Події
10:57 13.01.2026

Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

2 хв читати
Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари Росії по критичній інфраструктурі країни – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України.

"Майже 300 ударних дронів, з яких більшість – "шахеди", 18 балістичних і сім крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі. Знову основна ціль удару – наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина", - написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що російські удари по інфраструктурі не мають "жодного військового сенсу".

"Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили чотирьох людей. Мої співчуття рідним та близьким. Непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби на місцях. Розгорнуто Пункти незламності. Як завжди, там, де Росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна", - зауважив президент.

Очільник держави наголосив, що тільки підтримка України має дати зрозуміти Росії, що "холод війну виграти не допоможе".

"Кожен такий удар проти життя – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає", - акцентував Зеленський.

Теги: #київ #атака_рф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 13.01.2026
Помер чоловік, поранений під час атаки ворога "іскандерами" на Кривий Ріг – Вілкул

Помер чоловік, поранений під час атаки ворога "іскандерами" на Кривий Ріг – Вілкул

11:21 13.01.2026
РФ суттєво пошкодила два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині

РФ суттєво пошкодила два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині

11:17 13.01.2026
Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

11:06 13.01.2026
Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

09:57 13.01.2026
ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

08:07 13.01.2026
У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

21:04 12.01.2026
Зеленський: кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є

Зеленський: кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є

20:56 12.01.2026
Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

20:47 12.01.2026
Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

19:53 12.01.2026
Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

ВАЖЛИВЕ

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

ОСТАННЄ

ФАО та Норвегія виділяють $4 млн для підтримки 6 тис. сільських домогосподарств у 3 прифронтових областях

Сирський обговорив із командувачем Сухопутного командування ОЗС НАТО потреби для зміцнення ППО

Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка" - Кондратюк

"Укрзалізниця" уніфікувала прайс на ремонт приватних вантажних вагонів

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може бути прийнятий до 24 лютого - ЗМІ

На Донеччині за добу 2 людини загинули, 3 поранені, з лінії фронту евакуйовано 75 мешканців – ОВА

Комітет нацбезпеки у вівторок підтримав звільнення Малюка з посади очільника СБУ - нардепи

СБУ та ВМС ЗСУ уразили завод із виробництва БпЛА у Таганрозі

Екстрені відключення електроенергії запроваджено у частині Бучанського району на Київщині через ворожу атаку - ОВА

Повідомлено про підозру підлітку, який скоїв ножовий напад у школі на вчительку та однокласника – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА