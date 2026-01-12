Інтерфакс-Україна
Події
21:04 12.01.2026

Зеленський: кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Масштабні протести в Ірані - це ознака, що Росії простіше не буде, кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є, сказав президент України Володимир Зеленський.

"І те, що відбувається в Ірані зараз, масштабні протести, фактично повстання, це теж чітка ознака, що Росії простіше не буде. І кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є. Та який приніс стільки зла. Зокрема, і в Україну приніс. І в інші країни", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За його словами, важливо, "щоб світ не упустив цей момент, коли зміни можливі".

"І кожен лідер, кожна країна міжнародної організації повинні зараз включитись, допомогти людям прибрати тих, хто винен", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, дії силових структур Ірану проти загальнонаціональних протестів призвели до загибелі щонайменше 538 людей, ще більше осіб вважаються загиблими, а понад 10 тисяч були затримані за останні два тижні. Серед загиблих 490 були протестувальниками, а 48 – членами силових структур. Через обмеження доступу до інтернету та телефонного зв’язку оцінити масштаби протестів з-за кордону стало складніше, а уряд Ірану не надає офіційних даних щодо жертв.

10 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни. Керівники Франції, Німеччини та Великої Британії у спільній заяві також засудили вбивства маніфестантів в Ірані та закликали владу країни до стриманості. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила повну підтримку протестувальникам у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою, а президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ірану в його прагненні до свободи. 11 січня сенатор США Ліндсі Грем заявив, що "довга ніч" для іранців скоро завершиться, а допомога їм вже в дорозі.

 

Теги: #іран #зеленський

