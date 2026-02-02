Зеленський: вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із командою переговірників на тристоронніх зустрічах між Україною, Росією та Сполученими Штатами, на якій, зокрема, обговорили двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США та на подальшу роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку.

У зустрічі брали участь секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, радник керівника ОП України Олександр Бевз.

"Провів нараду з нашою переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня. Сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання", – написав Зеленський у Телеграм.

Зеленський зазначив, що українська делегація матиме двосторонні зустрічі з американською стороною.

"Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку. Розраховуємо і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати", – наголосив президент.

За повідомленням західних ЗМІ, спецпосланець США Стів Віткофф візьме участь у новому раунді перемовин між Україною та РФ в Абу-Дабі.