Інтерфакс-Україна
Політика
18:31 02.02.2026

Зеленський: вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий

2 хв читати
Зеленський: вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із командою переговірників на тристоронніх зустрічах між Україною, Росією та Сполученими Штатами, на якій, зокрема, обговорили двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США та на подальшу роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку.

У зустрічі брали участь секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, радник керівника ОП України Олександр Бевз.

"Провів нараду з нашою переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня. Сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання", – написав Зеленський у Телеграм.

Зеленський зазначив, що українська делегація матиме двосторонні зустрічі з американською стороною.

"Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку. Розраховуємо і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати", – наголосив президент.

За повідомленням західних ЗМІ, спецпосланець США Стів Віткофф візьме участь у новому раунді перемовин між Україною та РФ в Абу-Дабі.

 

Теги: #гарантії_безпеки #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 04.02.2026
КМІС: 61% українців довіряють Зеленському, проте наростає частина тих, що виявляють довіру, спираючись на "державницьку позицію"

КМІС: 61% українців довіряють Зеленському, проте наростає частина тих, що виявляють довіру, спираючись на "державницьку позицію"

00:18 04.02.2026
Трамп про удар РФ по Україні: Путін дотримався свого слова

Трамп про удар РФ по Україні: Путін дотримався свого слова

23:43 03.02.2026
Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

22:11 03.02.2026
Представники США Віткофф та Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 4 лютого - Білий дім

Представники США Віткофф та Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 4 лютого - Білий дім

21:59 03.02.2026
Трамп не здивований останньою атакою РФ на об'єкти енергетики України – Білий дім

Трамп не здивований останньою атакою РФ на об'єкти енергетики України – Білий дім

20:34 03.02.2026
Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

15:29 03.02.2026
Зеленський і Рютте обговорили постачання ракет, PURL та євроатлантичну співпрацю

Зеленський і Рютте обговорили постачання ракет, PURL та євроатлантичну співпрацю

15:22 03.02.2026
Зеленський щодо відповіді РФ на обстріл: Ми зазвичай намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів

Зеленський щодо відповіді РФ на обстріл: Ми зазвичай намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів

15:15 03.02.2026
Зеленський: Наша команда з’єднається зі мною після перемовин в Абу-Дабі

Зеленський: Наша команда з’єднається зі мною після перемовин в Абу-Дабі

15:04 03.02.2026
Україна контактуватиме з американською стороною щодо знехтування РФ енергетичним перемир’ям - Зеленський

Україна контактуватиме з американською стороною щодо знехтування РФ енергетичним перемир’ям - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Макроном постачання ракет для ППО та дипломатичні кроки

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення

Президентка Єврокомісії повела телефонну розмову із Зеленським напередодні переговорів щодо миру цього тижня

Роль ОБСЄ на нинішньому етапі війни та після неї обговорили в Києві керівники організації

ЦВК зареєструвала Карабуту новим нардепом від "Слуги народу"

Порошенко вказує на ненадання обґрунтувань для санкцій протягом року попри відведені законом 15 днів

Трамп: Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів"

Порошенко обговорив з Мартою Кос шляхи прискорення євроінтеграції України

Гарантії безпеки від США та ЄС відкриють шанс на мир - заступник голови фракції "Батьківщина"

Рада ЄС на тижні може затвердити регламент використання EUR90 млрд для України – Порошенко після зустрічі з Кубіліусом

Порошенко в штаб-квартирі НАТО назвав ЗСУ опорою трансатлантичної безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА