Політика
10:31 24.12.2025

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у визначений момент після підписання мирної угоди або в процесі її реалізації Верховна Рада буде спроможна проголосувати дату проведення президентських виборів в країні.

"Тобто у визначений момент після підписання угоди або в процесі реалізації угоди Верховна Рада України буде спроможна проголосувати дату виборів Президента України. Наприклад, ми підписали – і можна робити президентські вибори. Ми не бачимо в цьому проблеми", - сказав Зеленський під час розмови з журналістами у вівторок.

За словами президента, якщо мова йде про те, "що комусь дуже хочеться виборів в Україні і що це дає якусь надію, що можна досягти політикою того, чого вони не досягли війною, то вони це протискають". "Але це не значить, що український народ саме так це сприйматиме. Україна може провести вибори і зробити це в інтересах України як демократичної країни. Не має бути жодних сумнівів у партнерів в Україні – тим більше з питання виборів", - наголосив він.

Крім того, за словами президента, для проведення виборів необхідний особливий стан. "Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей. Але найголовніше – не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно", - зауважив Зеленський.

Президент також додав, що місцеві та парламентські вибори просто так не організувати, оскільки є конституційні обмеження щодо парламенту, а "щодо місцевих виборів – це зовсім інший масштаб участі у виборах, і не права голосувати, а права бути обраними". "Тобто своя специфіка, яка можлива вже після зняття обмежень воєнного стану. Тобто уявимо собі, що ми підписали угоду. Ми не можемо воєнний стан скасувати, наприклад, півроку чи кілька місяців. Але написаний пункт, що як тільки ми підпишемо – якомога швидше провести вибори", - пояснив глава держави.

Він додав, що вибори президента відбуваються, якщо є безпекові умови, і є умови для демократичних стандартів, і термін 60 чи 90 днів, якщо передбачено що якомога швидше, то є скорочений термін.

"Для референдуму також потрібне припинення вогню. А коли вже буде знято воєнний стан, то можна і парламентські, і місцеві вибори. Можна буде зробити разом. Це теж мають визначити українські парламентарі", - резюмував Зеленський.

Теги: #вибори #верховна_рада #зеленський

