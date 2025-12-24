Інтерфакс-Україна
10:34 24.12.2025

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Фото: https://www.president.gov.ua/

Угода про припинення війни в України є угодою між США, Україною, Європою і РФ, але вступ України до НАТО є вибором країн-членів Альянсу, зазначає президент Володимир Зеленський.

"Це угода сторін: Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО – мати Україну або ні. І наш вибір зроблений", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок.

За словам президента, Україна не йде на вимогу, що вона відмовляється від членства в НАТО, яка була в плані з 28-ми пунктів. Він додав, що Україна знайшла відповідні аргументи. Вони хочуть окремо домовлятися – НАТО і Росія про майбутнє. І я думаю, що в цих окремих домовленостях вони і будуть підіймати питання українського членства в НАТО. Але все одно це домовленість когось з кимось, а не наша. І я думаю, що це дуже важливо для майбутнього України", - додав Зеленський.

