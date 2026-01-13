Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

Фото: СБУ

Екс-голова Служби безпеки України Василь Малюк підбив підсумки своєї роботи на посаді очільника української спецслужби і запевнив, що залишиться в системі СБУ, щоб працювати на благо держави і українців.

"Сьогодні я офіційно залишаю посаду Голови СБУ. Я йду з гордо піднятою головою і знаю, що можу прямо дивитися людям в очі", - написав Малюк у своїй колонці для 24 Каналу за підсумками роботи на посаді.

За його словами, СБУ вдалося побудувати системну та ефективну роботу, а тво глави Служби генерал-майор Євген Хмара зможе продовжити й посилити всі напрацювання.

"Я йду з посади, але не з СБУ. Залишаюсь в системі Служби й працюватиму на благо народу та держави. Докладатиму усіх зусиль, аби Україна була сильною та незалежною, а українці – нарешті здобули справедливий мир", - запевнив Малюк.

Він наголосив, що найгучнішою за час його керування Службою стала спецоперація "Павутина" - "удар по стратегічній авіації Росії, від якого противник й досі не оговтався".

Також Малюк нагадав, що СБУ тричі ефективно атакувала Кримський міст, а морські дрони СБУ "Sea Baby" стали "справжнім жахом для російського флоту".

"Наші морські дрони вивели з ладу 11 російських кораблів. Зрештою, флот Росії втік з Севастополя і змушений переховуватися в інших портах. Росія втратила домінування у Чорному морі", - зазначив він.

Малюк додав, що нещодавно новітня розробка СБУ – підводний морський дрон Sub Sea Baby – успішно уразив субмарину ворога в бухті Новоросійську.

"Ще у 2023 році ми вразили "Орєшнік". Тоді про нього взагалі мало хто чув. Для росіян це був болісний удар", - зазначив Малюк.

Він наголосив: "Регулярно палали нафтопереробні заводи у ворожому тилу. Далекобійні безпілотники СБУ вражали й склади з боєприпасами".

Крім того, за його словами, Служба суттєво посилила контррозвідку і це дало вагомі результати.

"За час повномасштабної війни СБУ викрила 128 агентурних мереж та близько 3 тисяч зрадників, які намагалися розхитати ситуацію всередині країни", - підсумував він.