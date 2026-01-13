Інтерфакс-Україна
Події
15:50 13.01.2026

Федоров назвав серед своїх досягнень в уряді 5 місце України у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна стала п’ятою у світі країною за рівнем розвитку цифрових державних послуг та першою у світі з цифровими паспортами, що мають юридичну силу, відзвітував Михайло Федоров, якого Верховна Рада у вівторок звільнила з посади першого віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації для подальшого призначення міністром оборони.

"У 2019 році президент України Володимир Зеленський поставив завдання побудувати державу в смартфоні… Сьогодні це реальність для мільйонів українців. Ми пройшли шлях, на який іншим країнам потрібно 15-20 років. Ми зробили це за шість, і зробили це в умовах війни", --- наголосив Федоров.

За його словами, для забезпечення цифровізації в усіх органах влади було сформовано систему CDTO — мережу цифрових заступників у кожному міністерстві.

Він зазначив, що наразі 23 млн українців користуються "Дією" - її встановлено на 77% їхніх смартфонів.

"184 млрд грн заощаджено громадянами та державою за 5 років, які отримували сервіси онлайн, а не стояли в чергах і витрачали свій робочий час на послуги. 58% українців прямо кажуть, (що) цифровізація – найефективніший спосіб боротьби з корупцією", - зауважив Федоров.

Він також повідомив, що Україна посідає перше місце у світі за стабільністю фіксованого інтернету, покриття 4G зросло з 76% у 2019 році до 97% наразі, а до інтернету було підключено близько 8 тис. сіл та містечок.

За підтримки партнерів було отримано 50 тис. Starlink для того, щоб зв’язок залишався на фронті, у лікарнях, в школах та пунктах незламності, додав Федоров.

Він також зауважив, що Україна посідає третє місце в Європі за рівнем відкритих даних та є єдиною країною, яка розвиває цю сферу в умовах повномасштабної війни.

"І перемагає не той, у кого більше ресурсів, а той, хто швидше впроваджує технології. Тому Армія дронів, Brave1, Brave1-market, Лінія дронів, система бонусів Армії дронів - це нова модель війни, де Україна задає темп і буде задавати темп", - підкреслив Федоров.

Верховна Рада у вівторок звільнила Федорова з поста першого віце-прем’єра – міністра цифрової трансформації 270 голосами. Президент вже вніс в Раду подання на його призначення міністром оборони. Голосування з цього питання очікується пізніше у вівторок.

 

