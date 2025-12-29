Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Проведення онлайн виборів із використанням застосунку "Дія" можливо лише після внесення необхідних законодавчих змін, заявив перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок.

"Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК ухвалила рішення, чи потрібно це, хто це взагалі буде робити. І на сьогоднішній момент окрім якоїсь онлайн-дискусії роботи над цим напрямком не відбуваються", – сказав він у відповідях на запитання у соцмережі Tik-Tok.

Федоров також висловився проти створення в Україні державного месенджера на кшталт запущеного у Росії месенджера VK, який є обов’язковим для встановлення на всі мобільні телефони з 1 вересня 2025 року.

В той же час глава Мінцифри схвально ставиться до ідеї створення захищеного месенджера українською недержавною компанією.

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня повідомив, що завжди був прихильником онлайн-голосування, але поки не має консенсусу з цього питання з Верховною Радою.

"Я завжди підтримав і підіймав питання ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли", – сказав він.