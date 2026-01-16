Інтерфакс-Україна
Події
10:29 16.01.2026

Більшість українців негативно ставиться до можливості голосувати онлайн на виборах – опитування

Більшість українців – 60% – негативно ставиться до ідеї голосування онлайн і лише 35% – позитивно, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Як відзначають дослідники, у випадку коли респонденти отримували те ж саме запитання, але з уточненням щодо можливих фальсифікацій, негативне ставлення зростає – 71% обирають варіант із критичним ставленням до голосування онлайн, оскільки це створює ризики фальсифікацій.

"І натомість лише 21% обирають варіант, що це є кроком уперед в технологіях демократії. Причому в 2023 році на аналогічне запитання 69% відповіли, що вони негативно ставляться через ризик фальсифікацій (проти 29%, які мали позитивне ставлення). Тобто за останні декілька років суттєвих змін не відбулося", - йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в п’ятницю.

Таким чином, зазначають дослідники, у будь-якому разі голосування онлайн неприхильно сприймається населенням, а в разі обговорення можливих фальсифікацій – ставлення ще більше погіршується.

У той же час більшість респондентів (64%) вважає, що ідея провести вибори президента через 2-3 місяці після перемир’я – це необхідна поступка, щоб продемонструвати готовність України проводити голосування. При цьому 18% вважають, що це спроба Володимира Зеленського таким чином втриматися при владі.

Опитування проводилося упродовж 9-14 січня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 601 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,3% для показників, близьких до 50%, 4,6% для показників, близьких до 25%, 3,2% - для показників, близьких до 10%, 2,4% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

