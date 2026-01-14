Інтерфакс-Україна
13:57 14.01.2026

Голосування за склад Нацради з питань молоді проходить в "Дії"

З 14 до 17 січня 2026 року молодь може взяти участь у голосуванні в мобільному застосунку "Дія" за склад Національної ради з питань молоді, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

"Національна рада з питань молоді є консультативно-дорадчим органом, у якому представники держави та громадянського суспільства спільно працюють над формуванням і реалізацією молодіжної політики. До її складу входять представники органів виконавчої влади та молодіжного середовища", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що за результатами голосування до складу Ради увійдуть кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів у своїх категоріях: три представники громадських організацій; один представник студентського самоврядування; три представники молодіжних рад; один представник ветеранів війни.

Зокрема, кожен кандидат матиме окрему інформаційну картку з фотографією, короткою довідкою та назвою організації, яку він представляє.

Участь у голосуванні можуть взяти громадяни України віком від 14 до 35 років включно.

"Голосування відбувається за категоріями. У кожній категорії можна обрати лише одного кандидата. Онлайн-формат голосування забезпечує відкритість і прозорість процесу та дає можливість молоді безпосередньо долучитися до формування представницького органу", - йдеться в повідомленні.

