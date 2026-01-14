До 9 років позбавлення волі засуджено ексректора Донецького медуніверситету - ВАКС

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила вирок щодо колишнього ректора Донецького національного медичного університету.

Згідно з повідомленням на сайті в середу, його визнали винуватим у вчиненні декількох кримінальних правопорушень.

Зокрема, йдеться про одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України); вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (ч. 1 ст. 209 КК України).

"Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, обвинуваченому призначене остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років з позбавленням права обіймати керівні посади у вищому навчальному закладі строком на 3 роки", - повіомляє ВАКС.

Суд також ухвалив конфіскувати все належне йому на праві власності майно.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання обвинуваченого після набрання вироком законної сили.

ВАКС також застосував спеціальну конфіскацію до 2 автомобілів, які були предметом неправомірної вигоди.