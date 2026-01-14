Інтерфакс-Україна
Події
10:54 14.01.2026

До 9 років позбавлення волі засуджено ексректора Донецького медуніверситету - ВАКС

1 хв читати
До 9 років позбавлення волі засуджено ексректора Донецького медуніверситету - ВАКС

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила вирок щодо колишнього ректора Донецького національного медичного університету.

Згідно з повідомленням на сайті в середу, його визнали винуватим у вчиненні декількох кримінальних правопорушень.

Зокрема, йдеться про одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України); вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (ч. 1 ст. 209 КК України).

"Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, обвинуваченому призначене остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років з позбавленням права обіймати керівні посади у вищому навчальному закладі строком на 3 роки", - повіомляє ВАКС.

Суд також ухвалив конфіскувати все належне йому на праві власності майно.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання обвинуваченого після набрання вироком законної сили.

ВАКС також застосував спеціальну конфіскацію до 2 автомобілів, які були предметом неправомірної вигоди.

Теги: #вакс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 09.01.2026
ВАКС конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

ВАКС конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

12:41 09.01.2026
ВАКС задовольнив позов потенційних учасників конкурсу на вибір керуючого активами IDS Ukraine

ВАКС задовольнив позов потенційних учасників конкурсу на вибір керуючого активами IDS Ukraine

15:01 06.01.2026
Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

17:11 01.01.2026
ВАКС визначив заставу підозрюваним в отриманні неправомірної вигоди нардепам - від 16,6 млн грн до 40 млн грн

ВАКС визначив заставу підозрюваним в отриманні неправомірної вигоди нардепам - від 16,6 млн грн до 40 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

Захисники України в ніч на 14 січня знищили або подавили 90 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

ОСТАННЄ

Аварійні відключення діють у Києві та п'яти областях – "Укренерго", Міненерго

Енергокомітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики

"АТБ" збільшило поставки товарів в магазини мережі у столиці

Віткофф і Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з Путіним – ЗМІ

Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

Від сьогодні хвилина мовчання оголошується для усього Офісу президента - радниця керівника ОП

Мінсоцполітики з партнерами презентували План гуманітарних потреб та реагування на 2026р для України

Мовний омбудсмен закликає Раду якнайшвидше підтримати проєкт постанови про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави

Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

Відновлення доступу до Polymarket потребує отримання платформою ліцензії – PlayCity

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА