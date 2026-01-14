Інтерфакс-Україна
Події
11:28 14.01.2026

Аварійні відключення діють у Києві та п'яти областях – "Укренерго", Міненерго

2 хв читати
Аварійні відключення діють у Києві та п'яти областях – "Укренерго", Міненерго

Станом на ранок середи через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях застосовуються аварійні знеструмлення.

"Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення буде скасовано відразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - повідомили в НЕК "Укренерго" зранку в цей день.

Крім того, за інформацією системного оператора, вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього на ранок знеструмлено споживачів на Дніпропетровщині, Житомирщині, Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяють безпекові умови.

Своєю чергою, як повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу в середу, наразі найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні.

"У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження" , - сказав він.

За словами очільника міністерства, повернення до прогнозованих графіків у столиці та на Київщині відбудеться відразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у Києві та області тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Він також повідомив, що на Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тис. споживачів і станом на ранок 14 січня без електропостачання залишалося понад 40 тис. абонентів. Відновлювальні роботи в регіоні тривають.

Окрім того, за словами Некрасова, через несприятливі погодні умови знеструмлено 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

За інформацією Міненерго, 14 січня у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

Теги: #аварійні_відключення #укренерго #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:57 13.01.2026
Необхідно створити енергетичні батальйони для прифронту та забезпечити доплати ремонтним бригадам енергетиків – Шмигаль

Необхідно створити енергетичні батальйони для прифронту та забезпечити доплати ремонтним бригадам енергетиків – Шмигаль

16:50 13.01.2026
Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

16:29 13.01.2026
Шмигаль про три ключові завдання на посаді глави Міненерго: відновлення, стійкість і модернізація

Шмигаль про три ключові завдання на посаді глави Міненерго: відновлення, стійкість і модернізація

14:05 13.01.2026
Російські військові ударили по обʼєктах "Запоріжжяобленерго" та важко поранили двох працівниць

Російські військові ударили по обʼєктах "Запоріжжяобленерго" та важко поранили двох працівниць

09:07 13.01.2026
Шмигаль з високою ймовірністю кардинально змінить склад заступників міністра енергетики – джерела

Шмигаль з високою ймовірністю кардинально змінить склад заступників міністра енергетики – джерела

16:48 12.01.2026
Міненерго скасувало свій наказ про призначення Гавви гендиректором "Оператора ринку" на наступні три роки

Міненерго скасувало свій наказ про призначення Гавви гендиректором "Оператора ринку" на наступні три роки

14:02 12.01.2026
Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

11:08 12.01.2026
Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго

Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго

10:31 11.01.2026
Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях

Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях

21:15 10.01.2026
У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Федорова міністром оборони

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї

Уночі Росія атакувала Україну 113 дронами та трьома балістичними ракетами - Зеленський

ОСТАННЄ

"Метінвест" передав військовим "Азову" партію дронів на 214 млн грн, загальна допомога за рік сягнула 600 млн

Рада призначила Федорова міністром оборони

В Офісі Омбудсмана виявили громаду на Закарпатті, яка використала кошти для допомоги ВПО як бізнес

Відсутність е/е понад 12 годин може свідчити про локальну аварію – ДТЕК

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

В Україні збережеться снігова та морозна погода

Федоров у разі призначення міністром оборони проведе аудит у МО

Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

Разумков виступає проти позбавлення права на відстрочку всіх чоловіків 25+, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА