Аварійні відключення діють у Києві та п'яти областях – "Укренерго", Міненерго

Станом на ранок середи через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях застосовуються аварійні знеструмлення.

"Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення буде скасовано відразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - повідомили в НЕК "Укренерго" зранку в цей день.

Крім того, за інформацією системного оператора, вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього на ранок знеструмлено споживачів на Дніпропетровщині, Житомирщині, Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяють безпекові умови.

Своєю чергою, як повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу в середу, наразі найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні.

"У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження" , - сказав він.

За словами очільника міністерства, повернення до прогнозованих графіків у столиці та на Київщині відбудеться відразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у Києві та області тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Він також повідомив, що на Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тис. споживачів і станом на ранок 14 січня без електропостачання залишалося понад 40 тис. абонентів. Відновлювальні роботи в регіоні тривають.

Окрім того, за словами Некрасова, через несприятливі погодні умови знеструмлено 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

За інформацією Міненерго, 14 січня у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.