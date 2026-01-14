Інтерфакс-Україна
Події
12:39 14.01.2026

Федоров у разі призначення міністром оборони проведе аудит у МО

Фото: https://t.me/zedigital/

Михайло Федоров у разі його призначення міністром оборони має намір провести фінансовий аудит у Міністерстві оборони.

"Моє перше завдання - провести реальний аудит фінансів у Міністерстві оборони, зрозуміти, як у цьому році нам потрібно функціонувати, коли Міністерство оборони отримало на 300 мільярдів (грн.-ІФ-У) менше, ніж у попередньому році", - заявив Федоров, відповідаючи на запитання народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Він зазначив, що потрібно розібратися з людським капіталом у Збройних силах та Силах оборони, а потім вже прогнозувати подальші дії: "як ми будемо збільшувати фінансове забезпечення, коли ми його будемо збільшувати, яким саме категоріям будемо збільшувати".

