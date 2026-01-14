14:58 14.01.2026
Уряд Іспанії затвердив угоду, яка дозволяє виготовити для України тактичний радар Lanza LTR-25
Уряд Іспанії затвердив угоду, яка дозволяє укласти договір на виготовлення та постачання тактичного радара дальнього дії Lanza LTR-25, а також його логістичну підтримку.
"Метою цієї Угоди є виробництво та постачання радара Lanza LTR-25, а також його логістична підтримка, що має на меті сприяти зусиллям союзників з підтримки України шляхом зміцнення її протиповітряної оборони. Орієнтовна вартість угоди становить EUR37 млн", - йдеться у повідомленні на сайті Ради міністрів Іспанії.
Зазначається, що термін її дії наступає з моменту укладення та до 31 грудня 2026 року без можливості продовження.