Глави МЗС України та Іспанії обговорили результати переговорів у Женеві та наступні кроки у мирній ініціативі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.

"Я поспілкувався з @jmalbares, щоб обговорити результати нещодавніх переговорів у Женеві та наступні кроки в наших мирних зусиллях", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив на важливості подальшого посилення тиску на РФ, включаючи санкції та забезпечення повного використання заморожених російських активів. "Нам потрібно це рішення якомога швидше", - підкреслив глава МЗС.

Він подякував главі іспанського МЗС за нещодавній успішний візит президента Володимира Зеленського та послідовну підтримку України Іспанією.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1993028707544711554