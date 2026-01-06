Санчес обговорить з політичними партіями, як саме Іспанія сприятиме гарантіям безпеки для України

Іспанія, як країна, яка захищає міжнародний порядок, заснований на правилах, повинна бути частиною зусиль щодо гарантій безпеки для України, заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес після зустрічі "Коаліції охочих".

"Саме тому я хочу оголосити, що найближчими днями, наступного тижня, я зв'яжуся з більшістю парламентських груп у Палаті, щоб обговорити, який, на мою думку, внесок ми повинні зробити від Іспанії та яким має бути наш внесок, за умови досягнення миру, угоди про припинення вогню та узгодження припинення цього вторгнення", - сказав він на брифінгу у Парижі.

Очільник уряду зазначило, що лідери "Коаліції охочих" сьогодні змогли обговорити план гарантій безпеки для України, а також підтвердити готовність як Сполучених Штатів, так і всіх європейських союзників, а також тих, хто знаходиться за межами Європи.

"І в цьому контексті я переконаний, що Іспанія має бути частиною цих зусиль, що Іспанія, як велика європейська країна, як демократія, повністю інтегрована в міжнародний порядок, яка захищає цей міжнародний порядок, заснований на правилах, має бути частиною рішення", - додав Санчес.

Він також наголосив, що Іспанія з самого початку підтримувала вступ України до Європейського Союзу, і продовжуватиме допомагати як Україні, так і Європейській Комісії у досягненні цієї мети.