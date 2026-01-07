Нардеп Сірко: буде добре, якщо Паризькі декларації стануть реальним планом

Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Паризькі декларації — це поки що загальна рамка і буде добре, якщо вони стануть реальним планом, вважає заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Поки це більше виглядає як загальна рамка. Якщо ці загальні домовленості перетворяться на реальний план дій з реальними гарантіями безпеки та реконструкції від ЄС та США, то буде добре", - сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Вона зазначила, що диявол завжди криється в деталях. Народна депутатка підкреслила, що

Будапештський меморандум протягом 20 років здавався гарантією, поки Росія не здійснила агресію проти України.

Як повідомлялося, результатом перемовин коаліції охочих у вівторок у столиці Франції стали Паризька декларація щодо гарантій безпеки України та Декларація про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні у разі мирної угоди. Декларацію про наміри підписали президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.