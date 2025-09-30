Інтерфакс-Україна
Політика
12:23 30.09.2025

Україні слід припинити гратися з проросійськими силами — нардеп Сірко про уроки виборів у Молдові

Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Україні слід зробити висновки з досвіду Молдови у проведенні виборчої кампанії та перестати гратися з проросійськими силами, вважає заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Я щиро рада за Молдову, її виборці не тільки врятували свою країну від російської чуми, але й Румунію, весь наш регіон та ЄС. Тому честь їм і хвала за правильно та розумно проведену виборчу кампанію та демократичні вибори. Нам треба вчитися. А також зробити висновки та перестати гратися з проросійськими силами в Україні, це погано закінчиться", - сказала Сірко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Вона підкреслила, що проросійський блок переміг тільки на півночі Молдови, в місцях компактного проживання українців, Гагаузії та Придністровʼї.

"У Гагаузії проросійська партія "Патріотичний блок" здобула 82%! Це серйозний дзвінок для СБУ та інших органів, які повинні займатися цими проросійськими силами 24/7 на прикордонній українській території, які там є в асортименті та проводять антиукраїнську політику включно і в Верховній Раді", - наголосила Сірко.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), заснована президенткою країни Маєю Санду, отримала 50,2% голосів виборців. Проросійський "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, набрав 24,17% голосів виборців і посів друге місце.

Проєвропейський блок "Альтернатива" зібрав 7,96% голосів, проросійська "Наша партія" Ренато Усатого — 6,2%, партія "Демократія вдома", яка виступає за об'єднання з Румунією — 5,62%. Решта з 18 політсил набрала менше ніж 1% голосів виборців.

