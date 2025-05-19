Румунії пощастило, що на виборах президента вдалося уникнути впливу Росії - Сірко

Румунії пощастило, що на президентських виборах вдалося уникнути російського впливу, вважає заступник голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Румунія змогла уникнути російських задушливих обійм в останній момент, їм дуже пощастило, як і нам. Також Молдова має гарний шанс уникнути російського впливу на наступних виборах", - сказала Сірко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Вона підкреслила, що "сильна європейська Румунія - це потужний партнер для усього чорноморського регіону".

Як повідомлялось, в Румунії за результатами другого туру президентських виборів у неділю перемогу отримав мер Бухареста, проєвропейський кандидат Нікушор Дан (Nicușor Dan).