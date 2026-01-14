Інтерфакс-Україна
Політика
16:01 14.01.2026

Нардепами за виборчим списком "Слуги народу" можуть стати Кравець та Карабута

1 хв читати
Нардепами за виборчим списком "Слуги народу" можуть стати Кравець та Карабута
Фото: Слуга народу

Народними депутатами можуть стати Роман Кравець та Сергій Карабута з виборчого списку партії "Слуга народу" на позачергових виборах у Верховну Раду у 2019 році згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії.

Кравець (№153 у виборчому списку) народився 8 липня 1994 року, заступник директора з інформаційних технологій та безпеки, ТОВ "ССЛ Консалтинг", проживає у Дніпрі.

Карабута (№ 156 у виборчому списку) народився 3 сiчня 1983 року, директор, ТОВ "Тропікана Тревел", проживає у Києві.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила головою Фонду державного майна народного депутата Дмитра Наталуху (фракція "Слуга народу"). У середу також стало відомо про смерть народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.

Станом на ранок 14 січня 2026 р. у фракції було 229 депутатів.

Теги: #депутати #слуга_народу

