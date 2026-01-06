Кадрові ротації мають дати імпульс позитивним змінам у сфері безпеки та оборони - Чернєв

Кадрові ротації, оголошені президентом України Володимиром Зеленським, мають дати імпульс позитивним змінам у сфері безпеки та оборони, вважає заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"В умовах, коли ворог продовжує переважати нас чисельно та за озброєнням, нам потрібно шукати нові асиметричні способи протидії. Зокрема, це стосується посилення дронової складової наших Сил оборони, покращення розвідки та контррозвідки, а також покращення ситуації у ЗСУ. Нові призначення покликані дати новий імпульс позитивним змінам у сфері безпеки та оборони та підвищити нашу стійкість у стримуванні російської агресії", - сказав Чернєв агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народного депутата, на сьогодні немає жодних перешкод для того, щоб парламент підтримав відставки чинних міністрів оборони, цифрової трансформації, голови СБУ та призначення нових очільників відомств.

Коментуючи призначення Зеленським тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України Євгена Хмару, Чернєв зазначив: "Президент має право знімати та призначати т.в.о. по його вертикалі у військовий час без погодження з парламентом. Це право було надано президенту Верховною Радою на початку повномасштабного вторгнення".