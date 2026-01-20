Калмикова: Керівники підпорядкованих Мінветеранів установ будуть регулярно інформувати щодо їх кадрових рішень

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що керівники підпорядкованих міністерству установ будуть регулярно інформувати її щодо кадрових рішень, щоб запобігти ситуації, яка склалася з політтехнологом Володимиром Петровим.

"Останні кілька днів триває публічне обговорення ситуації навколо ДУ "НВМК". Після появи інформації я відреагувала в межах своїх повноважень. Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання", - написала Калмикова в мережі Facebook.

Вона додала, що кадрові рішення та їх оформлення — це юридичні процедури, які мають відбуватися виключно відповідно до закону та потребують деякого часу, а також підтверждила, що політтехнолог Володимир Петров подав заяву та звільнений директором ДУ "НВМК".

"Саме з цих позицій ми реагуємо на кожну чутливу ситуацію — стримано, по суті та виключно в правовому полі. Для мене особисто та міністерства принциповими є цінності відповідальності, прозорості та поваги, а будь-які дії та особи, які можуть дискредитувати памʼять полеглих Захисників і Захисниць України або підривати довіру до державних інституцій є неприйнятними", - зазначила міністр.

За її словами, службове розслідування у державній установі "НВМК" триває, і за його результатами будуть ухвалені необхідні управлінські рішення.

"Щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому, мною ухвалено рішення про запровадження додаткових моніторингових механізмів. Зокрема, йдеться про регулярне інформування керівниками підпорядкованих міністерству установ щодо їхніх кадрових рішень", - заявила Калмикова.

Серед іншого, вона додала, що у відомстві також чують справедливий суспільний запит щодо працевлаштування ветеранів.

"І цей пріоритет є принциповим для Міністерства. У Мінветеранів понад 40% співробітників — ветерани або члени їхніх родин. Щодо НВМК, то штатна чисельність установи становить 175 посад, фактична — 51 особа працевлаштована. Троє працівників є ветеранами, зокрема двоє — з інвалідністю внаслідок війни. НВМК продовжує добір персоналу та надає перевагу людям із військовим досвідом. Станом на сьогодні триває добір на понад 100 посад. Вакансії розміщені на платформах Lobby X, Jooble та "Карʼєра Ветерана", - написала вона.

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада викликала на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК".

16 січня Калмикова заявила, що Мінветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ "НВМК",

На початку тижня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі опублікував інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "НВМК" і заброньований там від мобілізації.

16 січня агентству "Інтерфакс-Україна" в НВМК підтвердили, що політтехнолог Петров працює у них провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Зазначалося, що функціональні обов’язки Петрова полягають у підготовці інформаційних матеріалів, інформаційному та комунікаційному супроводі діяльності ДУ "НВМК", моніторингу інформаційного простору, підготовці аналітичних довідок, адмініструванні та наповненні інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.

20 січня ДУ "НВМК" повідомляє, що Петров звільнився за власним бажанням з посади провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.