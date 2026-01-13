Інтерфакс-Україна
Події
20:10 13.01.2026

Нардеп Железняк розповів про план голосування у Раді в середу

1 хв читати
Нардеп Железняк розповів про план голосування у Раді в середу

У середу, 14 січня, Верховна Рада винесе на голосування ряд кадрових призначеннь, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Завтра план голосування наступний: призначення Федорова міністром оборони, далі продовження воєнного стану та загальної мобілізації , далі знову спроба призначити Шмигаля першим-віцепремʼєром та міністром енергетики, далі призначення Наталухи на голову Фонду держмайна", - написав Железняк в телеграм-каналі.

Він зазначив, що засідання розпочнеться о 10:30.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 січня звільнила Шмигаля з посади міністра оборони, яку він обіймав з 17 липня 2025 року. На голосуванні щодо призначення Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики "за" проголосували 210 народних депутатів із необхідних 226.

Народні депутати також не підтримали пропозицію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо розгляду у вівторок призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук порадився з членами погоджувальної ради і оголосив перерву у засіданні до ранку середи.

 

Теги: #рада #кадри #розгляд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 13.01.2026
22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

18:02 13.01.2026
Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ - указ

Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ - указ

16:50 13.01.2026
Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

16:17 13.01.2026
Свириденко внесла у Раду подання на призначення Наталухи головою ФДМ - нардеп

Свириденко внесла у Раду подання на призначення Наталухи головою ФДМ - нардеп

15:34 13.01.2026
Зеленський вніс до Ради подання про призначення Федорова міністром оборони

Зеленський вніс до Ради подання про призначення Федорова міністром оборони

14:19 13.01.2026
Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

14:12 13.01.2026
Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

09:07 13.01.2026
Шмигаль з високою ймовірністю кардинально змінить склад заступників міністра енергетики – джерела

Шмигаль з високою ймовірністю кардинально змінить склад заступників міністра енергетики – джерела

21:43 12.01.2026
"Слуга народу" підтримала кандидатури на посади міністрів оборони, енергетики та голови ФДМ - речниця фракції

"Слуга народу" підтримала кандидатури на посади міністрів оборони, енергетики та голови ФДМ - речниця фракції

20:47 12.01.2026
Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

ВАЖЛИВЕ

Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

ОСТАННЄ

Тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря стався в Києві

Програма PURL потребує наповнення, в січні зроблено ще недостатньо – Зеленський

Зеленський про ситуацію в Ірані: Режим, який убив стільки людей, не заслуговує на існування

В Ірпені водопостачання та водовідведення функціонує в штатному режимі – ОВА

Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

Станом на 1 січня в Україні підтверджено пошкодження/руйнація більш 2,5 тис об’єктів в медзакладах

Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

Апарат Верховної Ради проведе перевірку інформації про зв’язки наукової консультантки Салміної з РФ

Results of ARMA auction for sale of Borzhava resort land may be canceled – MP

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА