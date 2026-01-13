Нардеп Железняк розповів про план голосування у Раді в середу

У середу, 14 січня, Верховна Рада винесе на голосування ряд кадрових призначеннь, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Завтра план голосування наступний: призначення Федорова міністром оборони, далі продовження воєнного стану та загальної мобілізації , далі знову спроба призначити Шмигаля першим-віцепремʼєром та міністром енергетики, далі призначення Наталухи на голову Фонду держмайна", - написав Железняк в телеграм-каналі.

Він зазначив, що засідання розпочнеться о 10:30.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 січня звільнила Шмигаля з посади міністра оборони, яку він обіймав з 17 липня 2025 року. На голосуванні щодо призначення Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики "за" проголосували 210 народних депутатів із необхідних 226.

Народні депутати також не підтримали пропозицію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо розгляду у вівторок призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук порадився з членами погоджувальної ради і оголосив перерву у засіданні до ранку середи.