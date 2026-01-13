Інтерфакс-Україна
Події
20:43 13.01.2026

22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

1 хв читати
22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики
Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Згідно з електронним протоколом засідання серед тих, хто не голосував — Олег Арсенюк, Роман Бабій, Ігор Васильєв, Микола Галушко, Олександр Дануца, Артем Дубнов, Артем Ковальов, Володимир Козак, Василь Мокан, Олексій Мовчан, Ольга Савченко, Олександр Ткаченко, Павло Халімон, Неллі Яковлєва.

Утрималися під час голосування 3 народні депутати монобільшості — Олександр Качура, Георгій Мазурашу та Петро Павловський. 

На засіданні були відсутні 51 член фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, 153 народних депутати фракції підтримали призначення Шмигаля. Загалом у фракції "Слуга народу" 229 депутатів.

Верховна Рада у вівторок не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики, оскільки це рішення підтримали лише 210 депутатів (для ухвалення рішення необхідно мінімум 226 голосів "за").

 

Теги: #призначення #рада #голоси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 13.01.2026
Нардеп Железняк розповів про план голосування у Раді в середу

Нардеп Железняк розповів про план голосування у Раді в середу

16:50 13.01.2026
Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

14:19 13.01.2026
Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

14:12 13.01.2026
Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

12:40 13.01.2026
Новим директором з маркетингу "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині призначено Яна Дігела

Новим директором з маркетингу "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині призначено Яна Дігела

20:06 08.01.2026
Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

06:52 06.01.2026
Канада вітає призначення Христі Фріланд радницею з питань економічного розвитку в Україні - Карні

Канада вітає призначення Христі Фріланд радницею з питань економічного розвитку в Україні - Карні

00:01 06.01.2026
Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

18:35 05.01.2026
Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

11:48 05.01.2026
Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

ВАЖЛИВЕ

Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

ОСТАННЄ

Тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря стався в Києві

Програма PURL потребує наповнення, в січні зроблено ще недостатньо – Зеленський

Зеленський про ситуацію в Ірані: Режим, який убив стільки людей, не заслуговує на існування

В Ірпені водопостачання та водовідведення функціонує в штатному режимі – ОВА

Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

Станом на 1 січня в Україні підтверджено пошкодження/руйнація більш 2,5 тис об’єктів в медзакладах

Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

Апарат Верховної Ради проведе перевірку інформації про зв’язки наукової консультантки Салміної з РФ

Results of ARMA auction for sale of Borzhava resort land may be canceled – MP

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА