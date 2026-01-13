22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Згідно з електронним протоколом засідання серед тих, хто не голосував — Олег Арсенюк, Роман Бабій, Ігор Васильєв, Микола Галушко, Олександр Дануца, Артем Дубнов, Артем Ковальов, Володимир Козак, Василь Мокан, Олексій Мовчан, Ольга Савченко, Олександр Ткаченко, Павло Халімон, Неллі Яковлєва.

Утрималися під час голосування 3 народні депутати монобільшості — Олександр Качура, Георгій Мазурашу та Петро Павловський.

На засіданні були відсутні 51 член фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, 153 народних депутати фракції підтримали призначення Шмигаля. Загалом у фракції "Слуга народу" 229 депутатів.

Верховна Рада у вівторок не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики, оскільки це рішення підтримали лише 210 депутатів (для ухвалення рішення необхідно мінімум 226 голосів "за").