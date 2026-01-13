Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду заступника голови Служби безпеки України Ярослава Мережка, який раніше працював у департаменті контррозвідки спецслужби.

"Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу №47/2026 від 13 січня, опублікованого на сайті голови держави.

Мережко раніше був начальником четвертого управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. У 2018 році на цій посаді в складі української делегації брав участь у щорічній зустрічі договірних сторін Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, а також у щорічній зустрічі держав - учасниць Протоколу V i доповненого Протоколу II до названої Конвенції. У 2019 році він брав участь у Четвертій конференції з розгляду дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення.

У 2023 році Мережко входив до складу делегації України для участі в засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю вже як "співробітник СБУ".

Раніше, ще у 2025 році як "співробітник СБУ" він входив до складу міжвідомчої робочої групи з підготовки концептуального плану дій стосовно розвитку ядерно-паливного циклу в Україні.

Як повідомлялося, 12 січня Зеленський призначив заступником голови СБУ Івана Рудницького, який до того був головою Волинської обласної державної адміністрації.

13 січня Верховна Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка, який очолював СБУ від 18 липня 2022 року (в.о.) і був офіційно призначений 7 лютого 2023 року, доки не пішов у відставку 5 січня 2026 року, перейшовши до бойової роботи, а тимчасовим очільником став Євгеній Хмара.