08:21 03.02.2026

Росія в черговий раз атакувала вночі теплоелектростанції і суттєво пошкодила обладнання - ДТЕК

Росія в черговий раз атакувала вночі теплоелектростанції і суттєво пошкодила обладнання - ДТЕК

Об'єктами російської масованої атаки ракетами та дронами в ніч на 3 лютого стали теплоелектростанції, повідомила компанія ДТЕК в Телеграм-каналі у вівторок вранці.

"Росія знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025", - йдеться в повідомленні ДТЕК у Телеграмі.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок атак четверо енергетиків загинули, 59 були поранені.

 

