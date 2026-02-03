Росія в черговий раз атакувала вночі теплоелектростанції і суттєво пошкодила обладнання - ДТЕК

Об'єктами російської масованої атаки ракетами та дронами в ніч на 3 лютого стали теплоелектростанції, повідомила компанія ДТЕК в Телеграм-каналі у вівторок вранці.

"Росія знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025", - йдеться в повідомленні ДТЕК у Телеграмі.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок атак четверо енергетиків загинули, 59 були поранені.