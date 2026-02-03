Росіяни пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні - Бережна

Росіяни пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента "Батьківщина-мати", повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Це памʼятка науки і техніки місцевого значення. Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21. На місці працюють профільні служби – фахівці музею, технічні служби та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження і первинну оцінку завданих збитків. Після завершення обстеження буде відомим обсяг відновлювальних робіт", - написала Бережна в мережі Facebook, додавши, що музей продовжує роботу.

Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила або зруйнувала понад 1680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури.

"Це свідоме знищення культури й пам’яті, яке потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, через посилення санкцій проти росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони", - наголосила віцепрем’єр.