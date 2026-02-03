Інтерфакс-Україна
Події
09:41 03.02.2026

Росіяни пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні - Бережна

1 хв читати

Росіяни пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента "Батьківщина-мати", повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Це памʼятка науки і техніки місцевого значення. Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21. На місці працюють профільні служби – фахівці музею, технічні служби та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження і первинну оцінку завданих збитків. Після завершення обстеження буде відомим обсяг відновлювальних робіт", - написала Бережна в мережі Facebook, додавши, що музей продовжує роботу.

Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила або зруйнувала понад 1680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури.

"Це свідоме знищення культури й пам’яті, яке потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, через посилення санкцій проти росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони", - наголосила віцепрем’єр.

Теги: #бережна #батьківщина_мати #музей #обстріли #пошкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 04.02.2026
Протягом доби 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

Протягом доби 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

08:49 04.02.2026
Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

08:33 04.02.2026
Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

07:29 04.02.2026
Внаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина, троє поранені - поліція

Внаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина, троє поранені - поліція

07:28 04.02.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

07:20 04.02.2026
Російські війська вночі атакували Одесу: Двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Російські війська вночі атакували Одесу: Двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

19:06 03.02.2026
Три людини поранені через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Три людини поранені через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

15:57 03.02.2026
В Києві внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження окремих об’єктів транспортної інфраструктури

В Києві внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження окремих об’єктів транспортної інфраструктури

14:07 03.02.2026
Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

12:10 03.02.2026
Після атаки РФ дуже багато споживачів без світла у Києві та чотирьох областях – "Укренерго"

Після атаки РФ дуже багато споживачів без світла у Києві та чотирьох областях – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА