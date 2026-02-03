Бережна: при передачі споруд релігійним громадам міністерство діє не за конфесійною логікою

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що в питанні передачі споруд релігійним громадам міністерство діє не за конфесійною логікою.

"Україна є світською державою. Міністерство культури діє не за конфесійною логікою, а за логікою права, відповідальності і відповідності обʼєкта його історичному і функціональному призначенню", - сказала Бережна в ефірі національного телемарафону у вівторок

Вона додала, що договір з Православною церквою України (ПЦУ) прописаний так, щоб використання корпусів Києво-Печерської лаври приносило користь і заповіднику, і релігійній громаді і загалом Україні.

"Ми повинні працювати лише з тими громадами, які діють в правовому полі, і сприяють збереженню памʼяток", - наголосила віцепремʼєр.

Вона нагадали, що попередній користувач - Українська православна церква (Московського патріархату) - утримувала споруди з порушеннями в незадовільному стані, зокрема, на території зʼявлялися новобудови.

Як повідомлялося, раніше Міністерство культури України передало у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України (ПЦУ) два корпуси (№49 та №70) на території Нижньої Лаври.

До цього у січні Костел Святого Миколая у Києві передали римсько-католицькій громаді у безоплатне користування на 50 років.