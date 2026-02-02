Інтерфакс-Україна
10:48 02.02.2026

Мінкультури внесло російську співачку Успенську до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури України внесло російську співачку Любов Успенську до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшла уроженка Києва, радянська і російська співачка Любов Успенська.

Зазначається, що вона брала активну участь у антиукраїнських заходах держави-агресора, спрямованих, зокрема, на виправдання та легітимізацію агресії і окупації українських територій, героїзацію російських військових формувань

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 251 особа.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, у 2024 році - 23 росіян, а у 2025 році - 11 росіян.

