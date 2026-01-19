Інтерфакс-Україна
11:33 19.01.2026

За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

Фото: Міністерство культури України

Заступник міністра культури України Іван Вербицький узяв участь у публічній дискусії «Прифронтові і переміщені музеї: життя в “особливих умовах”», що відбулася в Національному музеї історії України в Києві.  Про це йдеться в повідомленні Міністерства культури України.

У заході, присвяченому викликам функціонування музейних установ, що працюють у регіонах, наближених до лінії зіткнення, та переміщених колекцій, взяли участь музейники, краєзнавці, дослідники й представники громадськості. Обговорення було зосереджено на практичних питаннях роботи закладів культурної спадщини в умовах військового стану, обміні досвідом та формуванні подальших кроків підтримки.

Вербицький підкреслив важливість постійного діалогу між органами влади та фахівцями культурної сфери для формування ефективної державної політики. За словами заступника міністра, у складних умовах війни музеї залишаються важливими осередками збереження національної пам’яті та ідентичності, а їхні працівники заслуговують на підтримку й увагу держави. 

У межах дискусії учасники обговорили питання евакуації культурних цінностей, забезпечення діяльності переміщених музеїв, протидії розграбуванню культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях та необхідність інституційних реформ відповідно до затвердженої Урядом Стратегії розвитку культури на 2025–2030 роки. 

Організаторами заходу виступили Національний музей історії України, Маріупольський краєзнавчий музей та Маріупольський державний університет.

