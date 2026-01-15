Український документальний фільм "Сліди" отримає світову прем’єру на Берлінале-2026

Український документальний фільм “Сліди” (Traces) режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк буде вперше представлено світовій аудиторії на 76-му Берлінському міжнародному кінофестивалі (Берлінале-2026). Відповідна інформація оприлюднена на сайті фестивалю.

Світова прем’єра стрічки відбудеться в межах секції Panorama Dokumente офіційної програми кінофестивалю, який проходитиме в столиці Німеччини з 12 по 22 лютого 2026 року.

За інформацією організаторів Берлінале, “Сліди” — це документальний фільм про шістку українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування з боку російських військових під час російсько-української війни. Стрічка охоплює період від 2014 року та охоплює різні регіони України, зокрема Донбас, Херсонщину та Київщину.

У центрі сюжету — історія Ірини Довгань, колишньої економістки та власниці салону краси, нині очільниці організації SEMA Ukraine, яка об’єднує українських жінок, що пережили сексуальне насильство, пов’язане з полоненням і утриманням на окупованих територіях. Через її свідчення фільм створює колективний портрет травми, а також відкриває простір для надії та солідарності.

Проєкт створено незалежною компанією 2BRAVE Productions у копродукції України та Польщі. У описі на сайті фестивалю зазначається, що, незважаючи на глибокі сліди травми, українські жінки, які пережили насильство, “об’єднуються, щоб подолати стигму та мовчання, перетворюючи свої свідчення на потужну форму опору”.

Берлінський міжнародний кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших у світі, а секція Panorama Dokumente презентує документальні стрічки з усього світу.