Мінкультури продовжує пошук приміщення для Національного будинку органної та камерної музики

Фото: Міністерство культури України

Міністерство культури України продовжує роботу над реалізацією проєкту "Будинок музики", зокрема шукає приміщення для переміщення Національного будинку органної та камерної музики України.

"Міністерство культури України продовжує роботу над реалізацією проєкту "Будинок музики". Зокрема, Мінкульт здійснює підбір об’єктів державної власності для переміщення Національного будинку органної та камерної музики України", - йдеться в повідомленні міністерства.

У 2024 році в Мінкультури заявляли, що Костел Святого Миколая у Києві зможуть передати громаді після переміщення ДП "Національний будинок органної та камерної музики України" з костелу до приміщення флігеля Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок, де мали б створити Будинок музики. На сьогодні цей проєкт не реалізовано, а костел передано громаді.

Як повідомлялося, 6 січня Костел Святого Миколая у Києві передали римсько-католицькій громаді у безоплатне користування на 50 років. Костел використовуватиметься для богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, молитов, зібрань і релігійної освіти. Релігійна громада зобов’язується забезпечити належний технічний і санітарний стан будівлі, страхування об’єкта, оплату комунальних та експлуатаційних витрат, а також дотримання вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Костел Святого Миколая, пам’ятка архітектури, збудований на початку ХХ століття коштом римо-католицької громади Києва за проєктом відомого архітектора Владислава Городецького, зазнав значних втрат у радянський період, а в новітній історії — пожежі 2021 року та пошкоджень унаслідок російського ракетного обстрілу у 2024 році.