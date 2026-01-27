Інтерфакс-Україна
Культура
17:12 27.01.2026

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова потрапив до шортлиста премії BAFTA 2026

1 хв читати
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова потрапив до шортлиста премії BAFTA 2026
Фото: Скріншот із фільму

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова потрапив до шортлиста премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA 2026.

Як зазначається на офіційному сайті премії, "2000 метрів до Андріївки" включений до переліку номінантів у категорії "Документальний фільм". 

Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Зокрема, висвітлює роботу взводу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. 

Крім того, серед номінантів у тій самій категорії опинилася стрічка "Mr. Nobody Against Putin" про російську школу.

Як повідомлялося, раніше фільм "2000 метрів до Андріївки" увійшов до шортлиста Американської академія кінематографічних мистецтв і наук на 98-му премію "Оскар", але не потрапив до переліку номінантів.

Як повідомлялося, стрічка "20 днів у Маріуполі" Чернова перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA в 2024 році.

Теги: #bafta #2000_метрів_до_андріївки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 12.01.2026
Український фільм "2000 метрів до Андріївки" увійшов до лонг-листу BAFTA-2026

Український фільм "2000 метрів до Андріївки" увійшов до лонг-листу BAFTA-2026

09:37 17.12.2025
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова увійшов до шортлиста премії "Оскар"

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова увійшов до шортлиста премії "Оскар"

14:32 28.08.2025
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"

10:11 17.02.2025
Короткометражний фільм про війну в Україні отримав премію BAFTA

Короткометражний фільм про війну в Україні отримав премію BAFTA

00:23 19.02.2024
Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "Оппенгеймер"

Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "Оппенгеймер"

22:07 18.02.2024
"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" премії BAFTA

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" премії BAFTA

23:06 13.03.2022
Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "У руках пса"

Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "У руках пса"

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

У Великій Британії виявили занедбаний особняк, більший за Букінгемський палац

У Києві на конференції "Пам’ять як стійкість" обговорили збереження єврейської документальної спадщини

Емма Стоун встановила рекорд за кількістю номінацій на "Оскар"

У Національній філармонії 29 січня відбудеться концерт до Дня пам’яті Героїв Крут

У Малієвецькому музеї під час ремонту виявили артефакт початку XIX століття

Меланія Трамп презентувала документальний фільм про життя у Білому домі

Національна опера України оприлюднила репертуар на лютий

Українська художниця Марія Різак увійшла до числа переможців Болонської виставки ілюстраторів 2026 року

Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

У Національній філармонії України відбудеться концерт до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА