Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова потрапив до шортлиста премії BAFTA 2026

Фото: Скріншот із фільму

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова потрапив до шортлиста премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA 2026.

Як зазначається на офіційному сайті премії, "2000 метрів до Андріївки" включений до переліку номінантів у категорії "Документальний фільм".

Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Зокрема, висвітлює роботу взводу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка.

Крім того, серед номінантів у тій самій категорії опинилася стрічка "Mr. Nobody Against Putin" про російську школу.

Як повідомлялося, раніше фільм "2000 метрів до Андріївки" увійшов до шортлиста Американської академія кінематографічних мистецтв і наук на 98-му премію "Оскар", але не потрапив до переліку номінантів.

Як повідомлялося, стрічка "20 днів у Маріуполі" Чернова перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA в 2024 році.