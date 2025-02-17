Короткометражний фільм про війну в Україні отримав премію BAFTA

Короткометражний фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну в Україні отримав премію Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA).

Як йдеться у повідомленні BAFTA в соцмережі X, за результатами 78-ї церемонії вручення премії, короткометражний фільм "Камінь, папір, ножиці" (Rock, Paper, Scissors) режисера Франца Бьома переміг як найкращий британський короткометражний фільм.

Фільм розповідає про події повномасштабної війни в Україні, де під час російського наступу в бункері перебувають цивільні і поранені військові, і їх безуспішно намагаються евакуювати.

Головну роль у фільмі зіграв український актор театру і кіно Олександр Рудинський. Під час отримання премії, зі сцени церемонії він згадав про загиблого на війні друга.