Інтерфакс-Україна
Події
10:11 17.02.2025

Короткометражний фільм про війну в Україні отримав премію BAFTA

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Короткометражний фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну в Україні отримав премію Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA).

Як йдеться у повідомленні BAFTA в соцмережі X, за результатами 78-ї церемонії вручення премії, короткометражний фільм "Камінь, папір, ножиці" (Rock, Paper, Scissors) режисера Франца Бьома переміг як найкращий британський короткометражний фільм.

Фільм розповідає про події повномасштабної війни в Україні, де під час російського наступу в бункері перебувають цивільні і поранені військові, і їх безуспішно намагаються евакуювати.

Головну роль у фільмі зіграв український актор театру і кіно Олександр Рудинський. Під час отримання премії, зі сцени церемонії він згадав про загиблого на війні друга.

Теги: #bafta #україна #війна #фільм

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