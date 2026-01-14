Єврокомісар Кос: Надання Україні фінпідтримки на EUR90 млрд пов’язане з реформами

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос говорить, що надання Україні фінансової підтримки на 2026-2027 рр. в розмірі EUR90 млрд пов’язане з виконанням реформ, необхідних для набуття членства в Європейському союзі.

Про це вона сказала у середу в Брюсселі на пресконференції, присвяченій законодавчим ініціативам Європейської комісії, спрямованих на реалізацію цього рішення.

"Наша пропозиція включає Ukraine Facility (Ukraine Facility – ініціатива ЄС щодо підтримки України – ІФ-У) як основу для виплати позики, тісно пов’язану з чіткою програмою реформ для просування переговорів про вступ (в ЄС). Це відображає нашу незмінну рішучість підтримувати впровадження Україною прискореного порядку денного реформ, що є центральним для надійного шляху до вступу до ЄС", - зазначила Кос.

При цьому вона зауважила, що в Єврокомісії визнають "складність" цих реформ.

"Вони складні для будь-якого уряду, а тим більше, коли країна веде війну. Але Ukraine Facility має досвід ефективного досягнення цих реформ для майбутнього України за найскладніших обставин, і це працює. Це допомагає Україні зберегти курс. Впровадження Плану для України (український документ – ІФ-У) було загалом успішним: 63 кроки з 68, що мали бути виконано до останніх платіжних запитів, виконано", - констатувала європейський комісар.

Кос деталізувала, що ці кроки було виконано у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, енергетичного ринку, державного управління та урядів державних підприємств.

"Але ми всі знаємо, що цю роботу потрібно продовжувати, щоб українське суспільство та економіка зміцнювалися та забезпечували своє майбутнє процвітання, а також соціальну згуртованість. Кредит на підтримку України спиратиметься на ці досягнення та далі підготує Україну до членства в ЄС", - наголосила вона.