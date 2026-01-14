Інтерфакс-Україна
Події
13:53 14.01.2026

Єврокомісар Кос: Надання Україні фінпідтримки на EUR90 млрд пов’язане з реформами

2 хв читати
Єврокомісар Кос: Надання Україні фінпідтримки на EUR90 млрд пов’язане з реформами
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос говорить, що надання Україні фінансової підтримки на 2026-2027 рр. в розмірі EUR90 млрд пов’язане з виконанням реформ, необхідних для набуття членства в Європейському союзі.

Про це вона сказала у середу в Брюсселі на пресконференції, присвяченій законодавчим ініціативам Європейської комісії, спрямованих на реалізацію цього рішення.

"Наша пропозиція включає Ukraine Facility (Ukraine Facility – ініціатива ЄС щодо підтримки України – ІФ-У) як основу для виплати позики, тісно пов’язану з чіткою програмою реформ для просування переговорів про вступ (в ЄС). Це відображає нашу незмінну рішучість підтримувати впровадження Україною прискореного порядку денного реформ, що є центральним для надійного шляху до вступу до ЄС", - зазначила Кос.

При цьому вона зауважила, що в Єврокомісії визнають "складність" цих реформ.

"Вони складні для будь-якого уряду, а тим більше, коли країна веде війну. Але Ukraine Facility має досвід ефективного досягнення цих реформ для майбутнього України за найскладніших обставин, і це працює. Це допомагає Україні зберегти курс. Впровадження Плану для України (український документ – ІФ-У) було загалом успішним: 63 кроки з 68, що мали бути виконано до останніх платіжних запитів, виконано", - констатувала європейський комісар.

Кос деталізувала, що ці кроки було виконано у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, енергетичного ринку, державного управління та урядів державних підприємств.

"Але ми всі знаємо, що цю роботу потрібно продовжувати, щоб українське суспільство та економіка зміцнювалися та забезпечували своє майбутнє процвітання, а також соціальну згуртованість. Кредит на підтримку України спиратиметься на ці досягнення та далі підготує Україну до членства в ЄС", - наголосила вона.

Теги: #україна #фінпідтримка #єврокомісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 14.01.2026
Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

12:20 13.01.2026
Україна на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО закликала до посилення ППО країни

Україна на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО закликала до посилення ППО країни

11:06 12.01.2026
Аудит ЄК підтвердив відповідність української системи держконтролю за пестицидами і ветпрепаратами вимогам ЄС

Аудит ЄК підтвердив відповідність української системи держконтролю за пестицидами і ветпрепаратами вимогам ЄС

21:05 10.01.2026
Президентка Єврокомісії підтримала протестувальників у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою

Президентка Єврокомісії підтримала протестувальників у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою

13:25 10.01.2026
Макрон представив парламентарям план розміщення 6 тис французьких військових в Україні в тилу – ЗМІ

Макрон представив парламентарям план розміщення 6 тис французьких військових в Україні в тилу – ЗМІ

18:45 09.01.2026
Катар висловив жаль через пошкодження будівлі свого посольства в Україні під час обстрілу

Катар висловив жаль через пошкодження будівлі свого посольства в Україні під час обстрілу

18:36 09.01.2026
Україна надала великий літієвий проект інвесторам, пов'язаним з Трампом - ЗМІ

Україна надала великий літієвий проект інвесторам, пов'язаним з Трампом - ЗМІ

17:32 09.01.2026
Посли ЄС схвалили процедуру посиленої співпраці для надання Україні фіндопомоги у 2026-2027рр на EUR90 млрд

Посли ЄС схвалили процедуру посиленої співпраці для надання Україні фіндопомоги у 2026-2027рр на EUR90 млрд

05:46 09.01.2026
Мер: в столиці постраждали 19 людей, серед них 5 медиків

Мер: в столиці постраждали 19 людей, серед них 5 медиків

19:36 07.01.2026
"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Рада призначила Федорова міністром оборони

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

ОСТАННЄ

Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

До 9 років позбавлення волі засуджено ексректора Донецького медуніверситету - ВАКС

Уряд Іспанії затвердив угоду, яка дозволяє виготовити для України тактичний радар Lanza LTR-25

Домбровскіс: ЄС залишає за собою право використати росактиви, якщо РФ не сплатить Україні репарації

Служба освітнього омбудсмена отримала майже 2,3 тис. звернень та запитів у 2025 році

Прокуратура: у Вінниці підпільно виробляли фальшиві марки "Укрпошти", зокрема, серії "Русский военний корабль, иди …!"

Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

Перші кошти з EUR90 млрд Україна зможе отримати в квітні - Домбровскіс

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА