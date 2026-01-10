Президентка Єврокомісії підтримала протестувальників у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила повну підтримку протестувальникам у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою.

"Вулиці Тегерана та міст по всьому світу лунають від кроків іранських жінок та чоловіків, які вимагають свободи. Свобода слова, зборів, подорожей та, перш за все, вільного життя. Європа повністю підтримує їх", - написала вона в соцмережі Х.

Ляєн зазначила про однозначне засудження жорстокого придушення цих законних демонстрацій.

"Винуватців пам'ятатимуть по неправильному боці історії", - наголосила вона.

Вона закликала до негайного звільнення всіх ув'язнених демонстрантів, а також до відновлення повного доступу до Інтернету. "І ми закликаємо, нарешті, до поваги до основних прав". – додала Ляєн.