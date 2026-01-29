Інтерфакс-Україна
17:14 29.01.2026

Рада ЄС ухвалила нові санкції для Ірану через порушення прав людини та підтримку війни РФ проти України

Рада ЄС ухвалила нові санкції для Ірану через серйозні порушення прав людини у державі та за постійну підтримку Росії у її війні проти України.

Відповідне рішення було ухвалено у четвер в Брюсселі, повідомляє пресслужба Ради ЄС. "Сьогодні Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи, пов’язані з серйозними порушеннями прав людини в Ірані та продовженням військової підтримки Іраном війни Росії в агресії проти України", - сказано в пресрелізі.

В Раді ЄС зазначили, що військова підтримка Іраном війни Росії в агресії продовжує становити "пряму загрозу безпеці ЄС". Так, Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо чотирьох осіб та шести організацій відповідно до режиму санкцій ЄС, "з особливим акцентом на державну програму розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА)".

Сьогоднішні списки включають Khojir Missile Development and Production, провідну організацію в програмі балістичних ракет Ірану, та Sahara Thunder, іранську компанію з імпорту та експорту, яка діє як підставна компанія для Міністерства оборони та логістики Збройних сил Ірану.

Рада також запроваджує санкції проти інших приватних компаній, які постачають критично важливі компоненти Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) або мають зв’язки з організаціями, що беруть участь в ракетній програмі Ірану.

Серед осіб, які були внесені у перелічені, є бізнесмени, генеральні директори та акціонери приватних компаній, які беруть участь у розробці та виробництві балістичних ракет Ірану, і тому залучені до ракетної програми або програми БПЛА Ірану. "Сьогоднішнє рішення доводить загальну кількість осіб, на яких поширюються санкції відповідно до цього режиму, до 24 осіб та 26 організацій. Режим санкцій востаннє продовжували до 27 липня 2026 року", - сказано в повідомленні.

Крім того, Рада вирішила поширити заборону на експорт, продаж, передачу або постачання з ЄС до Ірану, включивши додаткові компоненти та технології, що використовуються в розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів та ракет. "Це стосується спеціальних матеріалів та супутнього обладнання, включаючи енергетичні матеріали та їх суміші, обробку матеріалів, електроніку, комп’ютери, телекомунікації та інформаційну безпеку, датчики та лазери, навігацію та авіоніку, аерокосмічну техніку та рушійні установки, а також технології, розроблені або спеціально адаптовані для випробувань, розробки або виробництва безпілотних літальних апаратів та ракет", - деталізується в пресрелізі.

Щодо санкцій, які стосуються порушення прав людини, то Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи ще проти 15 осіб та шести організацій.

Теги: #іран #санкції #єс

