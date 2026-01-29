Інтерфакс-Україна
Події
18:09 29.01.2026

У районі Дронівки важкі позиційні бої; основні зусилля ворог зосереджує на форсуванні річки Сіверський Донець - ЗСУ

В районі Дронівки на Словʼянському напрямку тривають позиційні бої, ворог активно накопичує ресурси у районі Серебрянського лісництва та у Сіверську, повідомляє пресслужба 81-ї бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"У районі Дронівки, що перебуває у смузі відповідальності 81-ї окремої аеромобільної бригади, тривають важкі позиційні бої. Підрозділи безпілотних систем здійснюють цілодобове спостереження та завдають ураження по живій силі противника. Ворог активно накопичує ресурси у районі Серебрянського лісництва та у Сіверську", - йдеться у повідомленні бригади у Facebook.

Також ЗСУ зафіксовано розгортання значної кількості пунктів управління БпЛА, що суттєво ускладнює логістичне сполучення в районі Дронівки.

"Основні зусилля ворог зосереджує на форсуванні річки Сіверський Донець. Перетин водної перешкоди здійснюється по замерзлих ділянках, переважно в темну пору доби. Малі піхотні групи діють під прикриттям дрона-"поводиря", використовують антитепловізійні плащі, просуваються у напрямку Дронівки, маскуючись у лісосмугах та складках рельєфу", - розповіли військові.

Як зазначили у бригаді, після наближення до населеного пункту противник намагається штурмувати позиції українських захисників, однак натрапляє на організований опір десантників, які утримують визначені рубежі.

"Підрозділи 81-ї бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ дають гідну відсіч ворогу та продовжують стримувати його наступальний потенціал на Слов’янському напрямку", - заявили у ЗСУ.

Теги: #дронівка #бої

