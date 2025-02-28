Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

Росіяни вчиняють спроби штурмових дій по лінії кордону в районі Сумщини, прориву не відбулося, бої тривають, наголошує Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони.

"Щодо інформації, яка поширюється у мережі, про те, що російські війська атакують прикордоння Сумщини в районі населеного пункту Новеньке. Верифікувавши інформацію у Силах оборони, Центр повідомляє, що наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами", - інформує ЦПД в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають", - йдеться в повідомленні.