Події

13:03 28.02.2025

Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

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Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

Росіяни вчиняють спроби штурмових дій по лінії кордону в районі Сумщини, прориву не відбулося, бої тривають, наголошує Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони.

"Щодо інформації, яка поширюється у мережі, про те, що російські війська атакують прикордоння Сумщини в районі населеного пункту Новеньке. Верифікувавши інформацію у Силах оборони, Центр повідомляє, що наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами", - інформує ЦПД в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають", - йдеться в повідомленні.

Теги: #прикордоння #бої #сумська_область

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