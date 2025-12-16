Інтерфакс-Україна
09:00 16.12.2025

У Сумській області за добу внаслідок обстрілів загинув один чоловік, троє поранені – ОВА

У Сумській області за минулу добу внаслідок атак російських загарбників загинув один чоловік, ще троє отримали поранення, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Великописарівській громаді загинув 68-річний чоловік; до лікарів звернувся 72-річний чоловік, поранений під час атаки дроном 14 грудня; у Глухівській громаді поранено 60-річного чоловіка", – зазначив Григоров у Телеграм-каналі.

Протягом доби зафіксовано майже 20 обстрілів по 11 населених пунктах у восьми громадах області.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди: у Юнаківській громаді – приватний будинок; у Глухівській – житловий будинок і господарча споруда; в Есманьській громаді – приватне домоволодіння; у Шалигинській – житловий будинок та прибудинкові споруди; у Середино-Будській – житловий будинок та автомобіль.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

