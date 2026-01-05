Інтерфакс-Україна
Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 25 населеним пунктам Запорізької області, постраждала літня жінка, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 709 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. 69-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 10 авіаударів по Тернуватому, Оріхову, Залізничному, Воздвижівці, Варварівці, Прилуках, Зеленому, Преображенці, Косівцевому.

Він додав, що 401 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Добропілля, Святопетрівку, Червону Криницю.

Також 8 обстрілів із РСЗВ завдано по Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Добропіллю, а 290 артударів нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Добропіллю.

Крім того, надійшло 18 повідомлень про пошкодження житла, автівок.

 

