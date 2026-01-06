Інтерфакс-Україна
Події
23:42 06.01.2026

Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив на телеканалі France 2, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті для підтримання миру в Україні після припинення вогню, повідомив інтернет-портал Franceinfo у вівторок.

"Президент Республіки детально розповів про участь Франції у розгортанні багатонаціональних сил в Україні в разі встановлення миру. В ексклюзивному інтерв'ю телеканалу France 2 Еммануель Макрон заявив, що французька армія братиме участь в операціях з контролю російсько-українського кордону після підписання перемир'я", - повідомив Franceinfo.

"Ми братимемо участь у відновленні української армії", – цитує портал заяву Макрона, який сказав у інтерв'ю зокрема про можливість відправити "декількох тисяч військових (...) в рамках наших зовнішніх операцій" після закінчення війни. Водночас французький президент наголосиі, що "це не сили, які беруть участь у бойових діях".

Джерело: https://www.franceinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/emmanuel-macron-affirme-sur-france-2-que-plusieurs-milliers-de-soldats-francais-pourraient-etre-deployes-pour-maintenir-la-paix-en-ukraine-apres-un-cessez-le-feu_7724527.html

Теги: #миротворці #франція #розміщення

