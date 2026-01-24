Україна та Франція посилять співпрацю щодо підтримки українських ветеранів

Міністр-делегат при міністрі збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо (Alice Rufo), яка прибула з візитом до Києва, зустрілася з ветеранами та підписала амбітний меморандум про взаєморозуміння зі своєю українською колегою міністеркою Наталією Калмиковою.

"Я хотіла б розпочати з вашим міністром у справах ветеранів новий вид співпраці для підтримки заходів, розпочатих на користь ваших ветеранів. Ви знаєте, Франція має довгу історію роботи з ветеранами.", - сказала вона на брифінгу у пʼятницю у Києві.

Руфо наголосила, що у Франції є багато ветеранів, які воювали, зокрема, в Афганістані, в Африці.

"І ми маємо точно такі ж виклики, як переосвіта через спорт, повернення до професії, нормального життя, навчання тощо. Я обговорювала з вашим міністром, що турбота про ветеранів є частиною стійкості суспільства", - зазначила Руфо.

Вона додала, що Франції "є чому повчитися в українців".

Еліс Руфо прибула з візитом до Києва у пʼятницю вранці. Заступниця міністра Збройних сил поклала вінок на честь полеглих Захисників України і віддала їм шану біля Стіни пам'яті в Києві.