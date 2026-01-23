Інтерфакс-Україна
Події
20:11 23.01.2026

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

2 хв читати
Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський
Фото: Міненерго

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну селекторну нараду, на якій обговорив хід відновлювальних робіт в енергетичній сфері.

"Ремонтні бригади, аварійні служби, енергетичні компанії, ДСНС України – усі працюють цілодобово, і є результати у відновленні. Але все ж таки загалом ситуація залишається складною, і особливо це Київ та область, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, Харків та область, Запоріжжя, Сумщина та Чернігівщина. Окремо розібрали ситуацію в Одесі", - розповів Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Він також повідомив про рішення про додаткові виплати усім робітникам, залученим в аварійно-відновлювальних роботах, у розмірі 20 тис грн щомісяця протягом трьох місяців, починаючи з січня.

"Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах. Доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися з прем’єр-міністром, із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди їх отримають. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року", - написав Зеленський.

Він також відзначив роботу Міністерства внутрішніх справ України: "усе максимально чітко та конкретно по запасах генераторів та обладнання, по реальній допомозі містам, і найбільше – Києву, по пунктах обігріву та підтримки людей". "На жаль, у столиці досі без опалення будинки. Максимум бригад, максимум обладнання застосовується, щоб допомогти людям", - зазначив президент.

Також Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Юлією Свириденко по програмах, які можуть підтримати економіку та громади: "те, що стосується генераторів і можливостей бізнесу працювати". "Максимально лояльні програми, щоб допомогти малому бізнесу купувати й утримувати генератори. Урядовці сьогодні мають представити все суспільству", - розповів він.

 

Теги: #зарплата #енергетики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 23.01.2026
Лікар повинен отримувати зарплату принаймні на 10-15% більше, ніж в інших країнах Східної Європи - Зеленський

Лікар повинен отримувати зарплату принаймні на 10-15% більше, ніж в інших країнах Східної Європи - Зеленський

11:56 21.01.2026
На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

20:59 19.01.2026
Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

20:38 19.01.2026
Свириденко доручила Міносвіти забезпечити контроль за збереженням зарплати педпрацівникам на період вимушених канікул

Свириденко доручила Міносвіти забезпечити контроль за збереженням зарплати педпрацівникам на період вимушених канікул

21:22 12.01.2026
Свириденко доручила Міненерго і Мінфіну опрацювати доплати для енергетиків

Свириденко доручила Міненерго і Мінфіну опрацювати доплати для енергетиків

09:55 01.01.2026
Середня зарплата на підприємствах для бронювання працівників має бути вища 21,6 тис. грн

Середня зарплата на підприємствах для бронювання працівників має бути вища 21,6 тис. грн

02:06 01.01.2026
До 8,6 тис. грн підвищилася мінімальна зарплата в Україні із 1 січня

До 8,6 тис. грн підвищилася мінімальна зарплата в Україні із 1 січня

18:59 29.12.2025
Лівобережжя Києва та області може перейти з екстрених відключень до погодинних 31 грудня-1 січня – глава енергопрограм УІМ

Лівобережжя Києва та області може перейти з екстрених відключень до погодинних 31 грудня-1 січня – глава енергопрограм УІМ

17:40 22.12.2025
Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків: ви всьому світу доводите, що таке український характер

Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків: ви всьому світу доводите, що таке український характер

16:41 22.12.2025
Свириденко нагородила працівників українських енергокомпаній з нагоди професійного свята

Свириденко нагородила працівників українських енергокомпаній з нагоди професійного свята

ВАЖЛИВЕ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Відтік біженців у 2025р сповільнився на третину – до 303 тис. осіб

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Військові навчання в Гренландії триватимуть упродовж усього 2026 року - Міноборони Данії

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Лозова Харківської області частково знеструмлена внаслідок масованої атаки на критичну інфраструктуру

СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

Зеленський: Ніхто не має права плюнути в наше обличчя, ми одразу будемо відповідати

Другий національний Форум талановитої молоді відбувся в Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА