Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

Фото: Міненерго

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну селекторну нараду, на якій обговорив хід відновлювальних робіт в енергетичній сфері.

"Ремонтні бригади, аварійні служби, енергетичні компанії, ДСНС України – усі працюють цілодобово, і є результати у відновленні. Але все ж таки загалом ситуація залишається складною, і особливо це Київ та область, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, Харків та область, Запоріжжя, Сумщина та Чернігівщина. Окремо розібрали ситуацію в Одесі", - розповів Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Він також повідомив про рішення про додаткові виплати усім робітникам, залученим в аварійно-відновлювальних роботах, у розмірі 20 тис грн щомісяця протягом трьох місяців, починаючи з січня.

"Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах. Доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися з прем’єр-міністром, із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди їх отримають. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року", - написав Зеленський.

Він також відзначив роботу Міністерства внутрішніх справ України: "усе максимально чітко та конкретно по запасах генераторів та обладнання, по реальній допомозі містам, і найбільше – Києву, по пунктах обігріву та підтримки людей". "На жаль, у столиці досі без опалення будинки. Максимум бригад, максимум обладнання застосовується, щоб допомогти людям", - зазначив президент.

Також Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Юлією Свириденко по програмах, які можуть підтримати економіку та громади: "те, що стосується генераторів і можливостей бізнесу працювати". "Максимально лояльні програми, щоб допомогти малому бізнесу купувати й утримувати генератори. Урядовці сьогодні мають представити все суспільству", - розповів він.