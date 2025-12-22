Інтерфакс-Україна
Події
17:40 22.12.2025

Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків: ви всьому світу доводите, що таке український характер

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 22 грудня, відзначив державними нагородами українських енергетиків.

"Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі – це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він також подякував українським енергетичним компаніям, які забезпечують і повертають світло й тепло для мільйонів українців, ремонтним бригадам і всім хто працює над забезпеченням роботи енергосистеми України.

"І що найважливіше, ви не тільки для України, а й для всього світу доводите, що таке український характер і хто такі українці. Українці ніколи не змиряться з втратами та руїнами. Українці завжди відновлюють те, що зруйнували росіяни. Україну не зламати завдяки таким людям, як ви, які працюють заради України, заради життя в Україні, заради наших людей. Дякую вам", - резюмував президент.

Теги: #енергетики #нагородження #зеленський

РФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – Зеленський

