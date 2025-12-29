Інтерфакс-Україна
18:59 29.12.2025

Лівобережжя Києва та області може перейти з екстрених відключень до погодинних 31 грудня-1 січня – глава енергопрограм УІМ

Енергетики планують вийти на стабільні графіки електропостачання лівого берега Києва, Бориспільського та Броварського районів 31 грудня-1 січня, а відновити електропостачання Вишгорода до кінця 30 грудня, прогнозує керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

"Лівий берег столиці, Бориспільський та Броварський райони – поки тривають екстрені відключення. Обладнання зазнало значних уражень. Енергетики планують вийти на стабільні графіки 31 грудня-1 січня", – написав Прокіп у Facebook у понеділок.

За його словами, швидкість робіт залежить від частоти і тривалості повітряних тривог, оскільки під час небезпеки роботи зупиняються.

"Вишгород – ситуація найскладніша. 9 тисяч споживачів залишаються без світла третю добу. Ремонтні бригади працюють без зупинок. Очікується відновлення електропостачання до кінця дня 30 грудня", – зазначив Прокіп.

Він підкреслив, що атака РФ на Київ та область 27 грудня була спрямована на те, щоб занурити їх у темряву: пошкоджено ТЕЦ, трансформатори та магістральні лінії.

"Ворог вперше масовано використав на Київщині ракети зі шрапнеллю. Дрібні уламки посікли метал і захист обладнання, що створило значно більше пошкоджень, ніж просто вибухова хвиля", – пояснив представник УІМ, додавши, що у перші години без світла опинилися понад 1,1 млн абонентів: 770 тис. у Києві та 330 тис. в області.

Зі свого боку СЕО енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у Facebook зазначив, що на лівому березі столиці проблеми зі станом мереж, і це поки не дозволяє перевести його на погодинні графіки, як це було зроблено на правому березі, хоч і з великими обмеженнями.

"Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень", – пояснив Коваленко.

При цьому він запевнив, що як тільки буде можливість перейти на графіки для усіх киян або й узагалі від них відмовитися, енергетики це зроблять.

Керівник департаменту диспетчерського управління "ДТЕК Київські електромережі" Олександр Свистун у коментарі в ефірі Єдиного марафону у понеділок вказав, що на правому березі Києва світло подається за погодинними графіками, а лівобережна частина – Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони – "живуть за іншими графіками, але на жаль, у них світла більше немає, ніж є".

