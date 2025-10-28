РФ атакувала енергетиків під час ремонтних робіт на енергооб'єкті в Корюківському районі на Чернігівщині

Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

РФ атакувала енергетиків під час аварійно-відновлюваних робіт на енергетичному об'єкті в Корюківському районі на Чернігівщині, повідомило АТ "Чернігівобленерго" в Телеграм-каналі у вівторок.

"На щастя, персонал не постраждав – енергетики встигли сховатися в укриття, а ось їхня машина зазнала суттєвих пошкоджень", - зазначили в компанії.

Як нагадали в обленерго, 27 жовтня ворог здійснив чергову атаку на енергосистему Чернігівської області, в результаті якої було пошкоджено один із важливих об’єктів електропостачання в Корюківському районі. Без світла залишилися десятки тисяч споживачів.

Відновлення об’єкта енергетики почали того ж дня, проте рашисти вдалися до своєї звичної практики – спершу виконання робіт довелося відтермінувати до вечора, бо над об’єктом довго літав розвідувальний дрон. Коли ж безпекова ситуація більш-менш нормалізувалася й роботи все-таки розпочалися, росіяни запустили на те ж місце іще кілька безпілотників, уже бойових.

"В таких умовах останнім часом нашим енергетикам доводиться працювати чи не щодня. Рашисти не дають їм можливості підступитися до пошкоджених об’єктів електропостачання, завдають повторних ударів просто під час аварійно-відновлювальних робіт, полюють на їхню техніку", - проінформували у товаристві.

Ціна світла зростає і мова не про грошовий еквівалент, додали в "Чернігівобленерго".