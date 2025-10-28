Інтерфакс-Україна
Події
15:24 28.10.2025

РФ атакувала енергетиків під час ремонтних робіт на енергооб'єкті в Корюківському районі на Чернігівщині

1 хв читати
РФ атакувала енергетиків під час ремонтних робіт на енергооб'єкті в Корюківському районі на Чернігівщині
Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

РФ атакувала енергетиків під час аварійно-відновлюваних робіт на енергетичному об'єкті в Корюківському районі на Чернігівщині, повідомило АТ "Чернігівобленерго" в Телеграм-каналі у вівторок.

"На щастя, персонал не постраждав – енергетики встигли сховатися в укриття, а ось їхня машина зазнала суттєвих пошкоджень", - зазначили в компанії.

Як нагадали в обленерго, 27 жовтня ворог здійснив чергову атаку на енергосистему Чернігівської області, в результаті якої було пошкоджено один із важливих об’єктів електропостачання в Корюківському районі. Без світла залишилися десятки тисяч споживачів.

Відновлення об’єкта енергетики почали того ж дня, проте рашисти вдалися до своєї звичної практики – спершу виконання робіт довелося відтермінувати до вечора, бо над об’єктом довго літав розвідувальний дрон. Коли ж безпекова ситуація більш-менш нормалізувалася й роботи все-таки розпочалися, росіяни запустили на те ж місце іще кілька безпілотників, уже бойових.

"В таких умовах останнім часом нашим енергетикам доводиться працювати чи не щодня. Рашисти не дають їм можливості підступитися до пошкоджених об’єктів електропостачання, завдають повторних ударів просто під час аварійно-відновлювальних робіт, полюють на їхню техніку", - проінформували у товаристві.

Ціна світла зростає і мова не про грошовий еквівалент, додали в "Чернігівобленерго".

Теги: #чернігівобленерго #енергетики #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 28.10.2025
Троє репортерів Welt дістали поранень через атаку російського БпЛА – ЗМІ

Троє репортерів Welt дістали поранень через атаку російського БпЛА – ЗМІ

10:53 28.10.2025
У ніч на вівторок сталася сьома атака РФ на газові об’єкти, внаслідок якої постраждали потужності на Полтавщині – глава "Нафтогазу"

У ніч на вівторок сталася сьома атака РФ на газові об’єкти, внаслідок якої постраждали потужності на Полтавщині – глава "Нафтогазу"

10:39 28.10.2025
На Херсонщині за минулу добу загинула одна людина, постраждало шестеро, зокрема правоохоронці - Нацполіція

На Херсонщині за минулу добу загинула одна людина, постраждало шестеро, зокрема правоохоронці - Нацполіція

09:15 28.10.2025
До 3 зросла кількість загиблих від ворожої атаки на Київ 22 жовтня – мер

До 3 зросла кількість загиблих від ворожої атаки на Київ 22 жовтня – мер

16:44 27.10.2025
РФ пошкодила важливий енергооб'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині

РФ пошкодила важливий енергооб'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині

08:35 11.10.2025
У лікарні помер тяжкопоранений працівник АТ "Чернігівобленерго", жертв удару росіян вже дві

У лікарні помер тяжкопоранений працівник АТ "Чернігівобленерго", жертв удару росіян вже дві

08:04 11.10.2025
РФ атакувала бригаду "Чернігівобленерго", є загиблий та тяжкопоранений

РФ атакувала бригаду "Чернігівобленерго", є загиблий та тяжкопоранений

13:12 10.10.2025
Ізюмська громада Харківської області знову зі світлом – МВА

Ізюмська громада Харківської області знову зі світлом – МВА

09:59 10.10.2025
РФ знову влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

РФ знову влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

20:18 08.10.2025
Миколаївські енергетики отримали нову техніку від Данії

Миколаївські енергетики отримали нову техніку від Данії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

Зеленський щодо зустрічі США та Китаю: ми повинні тиснути лише на агресора - Росію

У найближчі дні радники обговорять риси плану завершення війни – Зеленський

САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер

ОСТАННЄ

Судитимуть експравоохоронця з Києва, який вивозив за кордон чоловіків у формі "спецназу"

Офіс генпрокурора звинуватив замміністра сільського господарства РФ у привласненні українського зерна на 23 млрд грн

Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

Зеленський щодо зустрічі США та Китаю: ми повинні тиснути лише на агресора - Росію

У найближчі дні радники обговорять риси плану завершення війни – Зеленський

Сибіга оптимістично налаштований щодо подальших кроків партнерів стосовно заморожених російських активів

Глава МВС: разом з громадами за 4 місяці створили команду майже з 2 тис. офіцерів-рятувальників

САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

В Одесі виявили понад тисячу згортків з імовірно наркотичними речовинами – патрульна поліція

Глава МЗС Нідерландів ще не знає, чи долучаться США до створення спецтрибуналу за злочин агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА